Hollywood evimizde

MARMARİS'TE 6'NCI EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ
Grinin 50 Tonu filminin yönetmeni Sam Taylor Johnson, eşi Aaron Johnson ile tatil için Türkiye'yi seçti. Bu yıl altıncı evlilik yıl dönümlerini ülkemizde kutlama kararı alan çiftin ilk durağı Marmaris
oldu. Johnson çifti Bodrum
ve Dalaman'ı da ziyaret etti.
AŞKIMIZIN BAŞLADIĞI YER BODRUM
İlişkileri bir yıl önce Türkiye'de başlayan model ve oyuncu Jeremy Meeks
ile Topshop markasının varisi Chloe Green, Ege kıyılarında. Çift, fotoğraflarını 'Aşkımızın başladığı yerdeyiz' notuyla paylaştı.
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ
Oyuncu Dylan McDermott , Kapalıçarşı'dan halı aldı.
Eric Clapton
geçen hafta Fethiye'deydi.
Yapımcı Fernando Sulichin, İstanbul'u ziyaret etti.
Oyuncu Elizabeth Banks İstanbul'u adım adım gezdi.
Ünlü model Karolina Kurkova
, her yıl olduğu gibi yine Türkiye'de.
Bodrum aşığı Kate Moss, önceki gün yine Bodrum'a geldi.