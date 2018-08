BUGÜN NELER OLDU

Yenı filmi 'The Miseducation of Cameron Post'u tanıtan genç oyuncu Chloe Grace Moretz, önceki gün Stephen Colbert 'ın sunduğu 'The Late Show' programına konuk oldu. Stüdyoya girerken görüntülenen 21 yaşındaki yıldız, kendisini bekleyen gazetecilere el salladı. Geçtiğimiz Nisan ayında sevgilisi Brooklyn Beckham 'dan ayrılan Moretz, aşk acısı çekip çekmediğiyle ilgili bir soruya "İyiyim, bekarım, 21 yaşındayım ve iyiyim" şeklinde bir cevap verdi.