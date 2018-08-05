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'dan 7 milyon dansı

Oyuncu , Instagram'da 7 milyon takipçiye ulaşmasını dans videosuyla kutladı

Giriş Tarihi: 5.8.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 15:32
Serenay Sarıkaya'dan 7 milyon dansı

Ekim 2012'de girdiği Instagram'da dün 7 milyon takipçiye ulaştı. Oyuncu böylece rakipleri Elçin Sangu, Demet Özdemir, Aslı Enver'i geçti.

Bu rakamı kutlamak isteyen Serenay Sarıkaya, dans ederken çekilmiş bir videosunu Instagram hesabından paylaştı.

İki dansçıyla birlikte hünerlerini sergilediği videoyu hesabına yükleyen Serenay Sarıkaya, bu kutlama videosunun altına ''Bakın ne buldum! 7 milyonu bu harika video ile kutluyorum… Sizleri çok özledim'' notuyla paylaştı.

İŞTE SERENAY SARIKAYA'NIN DANSI:

Serenay Sarıkaya 7 milyon takipçiye ulaşmasını dans ederek kutladı!

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Serenay Sarıkaya'dan 7 milyon dansı
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