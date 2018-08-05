Yeşilçam’ın usta oyuncuları sinema öğrencileriyle buluştu

Yunus Emre Enstitüsü, İstanbul Şehir Üniversitesi
ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle 20 ülkeden 23 öğrencinin katıldığı Türk Sineması Yaz Okulu programı düzenlendi. Yeşilçam
oyuncuları Türkan Şoray
ve Ediz Hun
da etkinlik kapsamında önceki gün sinema öğrencileriyle bir araya geldi. İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü'nde gerçekleştirilen söyleşide, Yeşilçam'ın usta isimleri Şoray ve Hun, Türk sinemasına dair tecrübe ve hatıralarını genç sinemacılarla paylaşarak tavsiyelerde bulundu. Türkan Şoray, öğrencilere dünyanın en güzel mesleklerinden birini seçtiklerini hatırlatarak, ileride bu nedenle çok mutlu olacaklarını söyledi. Şoray, hayattaki önemli şeylerden birinin mesleğini sevmek olduğunun altını çizerek şunları söyledi: "Önemli olan mesleğinizi, insanları sevmeniz. İnsanları severseniz onların dertlerini anlatmak size dert olacak ve yaptığınız işten haz duyacaksınız. Ülkenize ve dünyaya faydalı olduğunuzu düşüneceksiniz. Hayal ettiğiniz dünyayı kuracaksınız. Onun için o kadar güzel bir meslek ki sinema... Yönetmenlik de, oyunculuk da, senaristlik de, görüntü yönetmenliği de öyle. Fakat bana sorarsanız; hepsinden önemli olan, bütün bir filmi meydana getiren yönetmen. Bir filmi seyircilere sevdiren yönetmen."
'ÖZGÜVENI ÖĞRENDIK'
Ediz Hun ise büyük bir toplulukla bir arada olmanın kendileri için mutluluk vesilesi olduğunu belirtti. Hun, sinemanın gençler vasıtasıyla ileriye gideceğini söyleyerek, bu sanat dalının belgesel ve animasyon gibi geniş bir alana da sahip olduğunu vurguladı. Hun, sinemanın kendisine çok şey kattığını kaydederek şöyle konuştu: "Kendini kontrol etmeyi, özgüveni sinemada öğrendik." Program, ikilinin başrollerini paylaştığı 'Güllü' filminin gösterimiyle sona erdi.