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'li pop şarkıcısı 'dan ilk açıklama

Aşırı doz uyuşturucu kullandığı için hastaneye kaldırılan 'li pop şarkıcısı , ilk kez açıklama yaparak uyuşturucuyla mücadeleye devam ettiğini belirtti. Geçen ay aşırı doz uyuşturucu kullandığı için hastaneye kaldırılan pop şarkıcısı Demi Lovato, ilk kez açıklama yaptı. 25 yaşındaki ABD’li şarkıcı, Instagram’da, “Alışkanlığımla ilgili yolculuğum hakkında her zaman açık oldum” şeklinde başlayan açıklamasında, “Öğrendiğim şey, bu hastalığın zamanla yok olan veya solan bir şey olmaması. Mücadele etmek zorunda olduğum bir şey ve mücadele henüz tamamlanmadı” dedi.

Giriş Tarihi: 6.8.2018 14:29 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 14:33
ABD'li pop şarkıcısı Demi Lovato'dan ilk açıklama

AŞIRI DOZ UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İÇİN…

Geçtiğimiz ay aşırı doz uyuşturucu kullandığı için hastaneye kaldırılan 'li popçu , uyuşturucuyla mücadeleye devam ettiğini belirtti.

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ABD'li pop şarkıcısı Demi Lovato'dan ilk açıklama
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