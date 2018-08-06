‘Ben şerefli bir kadınım’

Ünlü
şarkıcı Kibariye, önceki gün Kırşehir
'de yapılan Neşet Ertaş
Kültür ve Sanat Festivali'nde sahneye çıktı. Gecede şarkılarını büyük bir coşku ile seslendiren sanatçı, orkestrasındaki küçük ritim sanatçısının davulu eşliğinde de şarkı söyleyip oynadı. Konserinde neşeli görünen Kibariye, festivale aralarında ayrılık dedikoduları çıkan eşi Ali Küçükbalçık
ile birlikte geldi.
'BOŞANMIYORUM'
Sahnede seyirciye içini döken Kibariye, şöyle konuştu: "Sizlerle konuşmak isterim. Son zamanlarda hakkımda yazılanlardan rahatsız oldum. Boşanmıyorum. Annem, yuvamın dağılmasını istemez, çok üzülür. Benim boyumca kızım, uzun süren bir evliliğim var. 50 senedir sahnedeyim. Ben şerefli, namuslu bir kadınım. Hakkımda çıkan haberlerin hepsi yalan. Benden duymadan hiçbir şeye inanmayın."
VE BARIŞTILAR
Ünlü sanatçı Kibariye'nin kendisini aldattığı iddia edilen eşi Ali Küçükbalçık, eşiyle çekilmiş bir fotoğrafını Facebook sayfasında kalp emojisiyle paylaştı. Küçükbalçık da bu fotoğrafla barıştıklarının mesajını vermiş oldu.