Bodrum’da Sayar’lı gece

Türkiye'de
İtalyan mutfağının en iyi temsilcilerinden biri olarak gösterilen Serafina Mare, Küçükbük'te konuklarını ağırlamaya devam ediyor. İstanbul
'dan sonra Ege'ye inerek Bodrum
'da üçüncü şubesini açan Serafina, gündüzleri beach kısmında müşterilerine İtalyan mutfağının lezzetlerini sunuyor. Mekanda salı ve cuma geceleri DJ'lik yapan Ali Sayar
'ın müziği ise konukları eğlenceye doyuruyor. Sayar'ın geçtiğimiz günlerde sergilediği performansı, yine birbirinden ünlü isimler izledi. Akşam yemeği keyfini eğlenceli müzik eşliğinde sürenler arasında; Arzu-Numan Ceyhan, Ali Şen
ile torunu Berke Şen, Gözde-Aytek Şavkan, Ali Ağaoğlu
'nun oğlu Mert Ağaoğlu
ile annesi Ayten Alpar
gibi isimler de vardı.