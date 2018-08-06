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’da Sayar’lı gece

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Bodrum’da Sayar’lı gece
Türkiye'de İtalyan mutfağının en iyi temsilcilerinden biri olarak gösterilen Serafina Mare, Küçükbük'te konuklarını ağırlamaya devam ediyor. 'dan sonra Ege'ye inerek 'da üçüncü şubesini açan Serafina, gündüzleri beach kısmında müşterilerine İtalyan mutfağının lezzetlerini sunuyor. Mekanda salı ve cuma geceleri DJ'lik yapan 'ın müziği ise konukları eğlenceye doyuruyor. Sayar'ın geçtiğimiz günlerde sergilediği performansı, yine birbirinden ünlü isimler izledi. Akşam yemeği keyfini eğlenceli müzik eşliğinde sürenler arasında; Arzu-Numan Ceyhan, ile torunu Berke Şen, Gözde-Aytek Şavkan, 'nun oğlu ile annesi gibi isimler de vardı.
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Bodrum’da Sayar’lı gece
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