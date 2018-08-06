Küba gecesıne Sinan Vardar damgası

2013
yılından beri özel gruplara hizmet veren Siempre Tour
, önceki akşam Bodrum
'da Hint ressam Maya Lalvani
evsahipliğinde özel bir parti düzenledi. Maya Lalvani'nin Bodrum Türkbükü'ndeki evinde düzenlenen partiye, Türkiye
'nin yanı sıra dünyanın birçok yerinden misafirler katıldı. Sinan-Tülin Vardar, Saffet Sancaklı, Ediz Tuncay, Salim-Mine Karabacak ve Mete-Neylan Vardar çifti de partiye katılanlar arasındaydı. Küba
konseptli gecede, Küba'dan özel gelen müzisyen ve dansçılar, misafirlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Siempre Tour patronları Murat Gökyoğuş ve kardeşi Levent Gökyoğuş'un organize ettiği gecede, Jolly Tour'un onursal başkanı Sinan Vardar
bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile partiye damga vurdu.