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gecesıne damgası

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Küba gecesıne Sinan Vardar damgası
2013 yılından beri özel gruplara hizmet veren , önceki akşam 'da Hint ressam evsahipliğinde özel bir parti düzenledi. Maya Lalvani'nin Bodrum Türkbükü'ndeki evinde düzenlenen partiye, 'nin yanı sıra dünyanın birçok yerinden misafirler katıldı. Sinan-Tülin Vardar, Saffet Sancaklı, Ediz Tuncay, Salim-Mine Karabacak ve Mete-Neylan Vardar çifti de partiye katılanlar arasındaydı. konseptli gecede, Küba'dan özel gelen müzisyen ve dansçılar, misafirlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Siempre Tour patronları Murat Gökyoğuş ve kardeşi Levent Gökyoğuş'un organize ettiği gecede, Jolly Tour'un onursal başkanı bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile partiye damga vurdu.
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Küba gecesıne Sinan Vardar damgası
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