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Oğluyla aynı sahnede

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Oğluyla aynı sahnede
Turizmin gözbebeği 'da eğlence tüm hızıyla devam ediyor. Cumartesi akşamları düzenlenen happy pour partileriyle ünlenen Martinez'de önceki gün ve Orkestrası'nı dinlemeye gidenler, Akdeniz ve Uzakdoğu mutfağının birbirinden farklı lezzetlerinin de tadına baktı. İskender Paydaş ve Orkestrası'nı dinlemeye gidenler arasında Uka Life'ın genç patronu Uğur Karabayır ve eşi İrem Karabayır'ın yanı sıra Ebru-Ayhan Çarıkçılar, Muzi Karaata, Gülsüm Biber, Sinem Sancaktar, Nergis Kumbasar, Gaya-Alpay Başaran ve Melda Aksu gibi ünlü isimler de vardı. İskender Paydaş'ın oğlu de sahnede babasının orkestrayla birlikte çaldı. Elinde elektro gitar ile sahnenin tozunu attıran Ömer Aley, sahnede gösterdiği performans ile izleyicilerden büyük alkış aldı.
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Oğluyla aynı sahnede
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