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'ın nişanlısı 6 ay sonra ortaya çıktı

Başaran Holding'e ait özel iş jeti 11 Mart'ta İran'da düştü. Dubai'den dönerken İran'da düşerek 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan uçak kazası tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. Uçak düşmese , 14 Nisan'da 'le Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı düğünle evlenecekti. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer 6 ay sonra ortaya çıktı. Gezer arkadaşlarının daveti üzerine tekneyle Türkbükü’ne geldi

Giriş Tarihi: 7.8.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 10:09
Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer 6 ay sonra ortaya çıktı

11 Şubat'ta, Dubai'den İstanbul'a dönerken içinde bulunduğu jetin İran'da düşmesi sonucu 11 kişi ile birlikte hayatını kaybetmişti. Ailesi, dostları ve 14 Nisan'da evleneceği yaşadıkları büyük acıyla kahrolmuştu.

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Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer 6 ay sonra ortaya çıktı
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