Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Günaydın Haberleri > Özel minibüsle 16 bin kilometre yol yapacak

Özel minibüsle 16 bin kilometre yol yapacak

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Özel minibüsle 16 bin kilometre yol yapacak
Ünlü popçu , yazın konser rekoruna imza atıyor. Ağustos ayında 16 ayrı şehirde 26 konser verecek olan Özbey; 16 bin kilometre yol yapacak. Özbey aralarında , , , Gümülcine, Trabzon, Ankara, ve Konya'nın da bulunduğu turnede sadece dört gün dinlenme şansı bulacak. Ünlü popçu, konserlerinde yaklaşık 140 bin seveniyle bir araya gelecek. Güzel yorumcunun konserleri için özel bir araç da kiralandı. Özbey, uçakla gideceği yerler dışında, karayolu kullanacağı konserlerde içinde yatak odasından kahve makinasına, internet erişiminden mobil sinema sistemine kadar birçok opsiyon bulunan minibüsüyle yolculuk yapacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Özel minibüsle 16 bin kilometre yol yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN