Özel minibüsle 16 bin kilometre yol yapacak

Ünlü popçu Merve Özbey
, yazın konser rekoruna imza atıyor. Ağustos ayında 16 ayrı şehirde 26 konser verecek olan Özbey; 16 bin kilometre yol yapacak. Özbey aralarında İzmir
, Muğla
, Kayseri
, Gümülcine, Trabzon, Ankara, Edirne
ve Konya'nın da bulunduğu turnede sadece dört gün dinlenme şansı bulacak. Ünlü popçu, konserlerinde yaklaşık 140 bin seveniyle bir araya gelecek. Güzel yorumcunun konserleri için özel bir araç da kiralandı. Özbey, uçakla gideceği yerler dışında, karayolu kullanacağı konserlerde içinde yatak odasından kahve makinasına, internet erişiminden mobil sinema sistemine kadar birçok opsiyon bulunan minibüsüyle yolculuk yapacak.