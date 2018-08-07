Paris Hilton Türk kahvaltısına hayran kaldı

Dünyaca ünlü Amerikalı model, şarkıcı, aktris ve yazar Paris Hilton, Limak Cyprus Deluxe Hotel'de Dj'lik yaparak KKTC'nin her tarafından gelen hayranlarına eğlenceli saatler yaşattı. Yoğun ilginin yaşandığı gecede sevenleri, Hilton ile fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturdu. Basının da yoğun ilgi gösterdiği gecede Hilton siyah şık kıyafeti ile sahneye çıktı. Etkinlik öncesi muhteşem havai fişek gösterisi ile birlikte gösterisine başlayan Hilton, kısa bir konuşma yaparak tüm sevenlerini selamladı.