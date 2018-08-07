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‘Yıldız Tilbe’nin 'nın beşinci klibi ’dan

Yaza damga vuran ‘Yıldız Tilbe’nin ’ albümünün 5’inci klibi ’dan geldi. Sözü ve müziği Yıldız Tilbe’ye ait 'seni seve seve' şarkısının klibi, Bodrum’da çekildi.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 21:24 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 21:25
‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları'nın beşinci klibi Emre Kaya’dan

Yaza damga vuran 'Yıldız Tilbe'nin ' albümünün 5'inci klibi 'dan geldi. Başarılı şarkıcı, 'Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları' albümünde seslendirdiği 'seni seve seve'nin klibi için kameraların karşısına geçti. Sözü ve müziği Yıldız Tilbe'ye; düzenlemesi Batuhan Çaldıran'a ait olan şarkının klibi, Bodrum'da çekildi. Çekimleri iki gün süren ve yönetmeliğini Serdar Börcan'ın üstlendiği klipte Emre Kaya, yarış motosikleti kullanırken, sevilen şarkıcıya Arjantinli güzel Yasmila eşlik etti. Ünlü şarkıcı çekimlerin sonunda senaryo da olmamasına rağmen, kendini havuza attı. Bu görüntüler de planda olmamasına rağmen klipte yerini alırken, klip tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları'nın beşinci klibi Emre Kaya’dan
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