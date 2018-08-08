‘Buse ile ayrıldık’

Popçu Sinan Akçıl
, önceki gün Türkbükü'ndeki Çilek Beach'te konser verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akçıl, Buse Narcı
ile ayrıldıklarını açıkladı: "Buse değerli biri ama olmadı. Bundan sonra elini tutup insanların karşısına çıkabileceğim biri olsun istiyorum."
MİNİKLERİ SAHNEYE ÇIKARDI
Sinan Akçıl, Azka Otel'de de performans sergiledi. Akçıl, gecede bir ara sahne önünde kendisini izleyen çocukları yanına çağırarak "Sizler geleceğimizsiniz. Uzakta durmayın, gelin hep birlikte eğlenelim" dedi.