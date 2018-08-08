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''nın başrol oyuncuları belli oldu

Yaptığı işlerle sektöre damga vuran NTC Medya’nın yeni dizisi '’nın cast çalışmaları tamamlandı.

Giriş Tarihi: 8.8.2018 16:02 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 16:05
'Can Kırıkları'nın başrol oyuncuları belli oldu

Yakın zamanda çekimlerine başlanacak olan '' dizisinin başrollerinde , , ve yer alıyor. atv ekranlarında etkileyici senaryosu ve oyuncu kadrosuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizi; 'Leyla' ve 'Zeynep' adlı iki kadın polisin etkileyici hikayesini ekranlara taşıyacak.

NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna 'Kırgın Çiçekler' dizisinden de tanıdığımız yönetmen Serkan Birinci oturuyor. Dizide; Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, , Hazar Motan, Ecem Özkaya, ,, Ali İpin ve Demir Karahan gibi başarılı isimler rol alıyor.

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'Can Kırıkları'nın başrol oyuncuları belli oldu
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