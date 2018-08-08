'Can Kırıkları'nın başrol oyuncuları belli oldu

Yakın zamanda çekimlerine başlanacak olan 'Can Kırıkları' dizisinin başrollerinde Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit ve Alican Yücesoy yer alıyor. atv ekranlarında etkileyici senaryosu ve oyuncu kadrosuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizi; 'Leyla' ve 'Zeynep' adlı iki kadın polisin etkileyici hikayesini ekranlara taşıyacak.

NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna 'Kırgın Çiçekler' dizisinden de tanıdığımız yönetmen Serkan Birinci oturuyor. Dizide; Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Hazar Motan, Ecem Özkaya, Kemal Uçar,, Ali İpin ve Demir Karahan gibi başarılı isimler rol alıyor.