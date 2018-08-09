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Harbiye’de Yıldızlı Geceler

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Harbiye’de Yıldızlı Geceler
Bır klasik haline gelen Turkcell Yıldızlı Geceler, Turkuvaz Medya'nın basın sponsorluğunda Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde yeniden müzikseverlerle buluşuyor. İki hafta sürecek müzik şöleninde, ünlü sanatçılar, en özel şarkılarını seslendirecek. 30 Ağustos'ta 'la başlayacak konser serisi, 9 Eylül'deki Zara konseriyle sona erecek. Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy ise konsere gidemeyenlere özel bir sürpriz hazırlıyor; müzik tutkunları, en sevdikleri şarkıcıların ilk üç şarkısını fizy'den canlı olarak izleyebilecek. Etkinlik takvimi şöyle: 31 Ağustos-Manuş Baba, 1 Eylül - ve , 2 Eylül - Edis, 3 Eylül - Berkay, 4 Eylül - , 5 Eylül - Koray Avcı, 6 Eylül - Mehmmet Erdem&Rubato ve dostları, 7 Eylül -Hakan Altun, 8 Eylül - Serkan Kaya.
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