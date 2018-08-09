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Kız kıza ortamı ’du

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018
Kız kıza ortamı Murat Boz’du
Aslı Enver, önceki gün arkadaşları ve Didem İnselel ile Kuruçeşme'deki Marina Balık'ta bir araya geldi. Kız kıza eğlenceyi, aynı mekana gelen Aslı Enver'in eski sevgilisi bozdu. Enver'in Instagram hesabından paylaştığı hikayenin ardından, Boz'un mekana geldiği iddia edildi. Ancak Boz'un, Enver'i görünce balıkçıdan çıktığı öğrenildi. Karşısında eski sevgilisini gören Enver'in morali bozuldu. Arkadaşlarının teselli ettiği Enver, mekanı erken terk etti. Oyuncu bu piştiyle ilgili soruları "Konuşmak istemiyorum" diyerek cevaplamadı.
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Kız kıza ortamı Murat Boz’du
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