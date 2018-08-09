Kız kıza ortamı Murat Boz’du

Aslı Enver, önceki gün arkadaşları Ceren Moray
ve Didem İnselel ile Kuruçeşme'deki Marina Balık'ta bir araya geldi. Kız kıza eğlenceyi, aynı mekana gelen Aslı Enver'in eski sevgilisi Murat Boz
bozdu. Enver'in Instagram hesabından paylaştığı hikayenin ardından, Boz'un mekana geldiği iddia edildi. Ancak Boz'un, Enver'i görünce balıkçıdan çıktığı öğrenildi. Karşısında eski sevgilisini gören Enver'in morali bozuldu. Arkadaşlarının teselli ettiği Enver, mekanı erken terk etti. Oyuncu bu piştiyle ilgili soruları "Konuşmak istemiyorum" diyerek cevaplamadı.