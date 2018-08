BUGÜN NELER OLDU

Dün, kendisine "Yunan heykelim" diyen Buse Narcı ile ilişkilerinin yürümediğini açıklayan Sinan Akçıl , ayrılığın hemen ardından yeni bir güzelle görüntülendi. Akçıl, 2016 Best Model of Turkey ve Best Model of World birincisi Gizem Kayalı ile Bodrum 'daki Maça Kızı Otel'de tatil yapıyor. Akçıl, GÜNAYDIN'da çıkan Narcı ile ayrılık haberini yeni sevgilisine gösterirken görüntülendi. Baş başa kahvaltı yapan taze aşıklar, daha sonra spor salonunun yolunu tuttu.