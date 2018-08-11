Capri Adası’ndan Bodrum Cennet Koyu’na...

Doğuş
Turizm otellerinden, Akdeniz
li yaşam tarzını yansıtan Il Riccio Beach House
, sofistike tarzıyla dikkat çekiyor. Capri Palace Otel'in Michelin yıldızlı restoranı Il Riccio Restaurant'ın kardeşi ve Mytha Hotel Anthology'nin yedi otelinden birisi olan Il Riccio Beach House Bodrum
, yenilikler içeren mönüsü ve konuklarına sunduğu hizmetleriyle de eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. Bodrum aşıklarının olduğu kadar tekne ve yat tutkunlarının da favorileri arasında yer alan Il Riccio Beach House'un restoranı, konuklarına özel İtalya
n spesiyalleri ve Akdeniz'in lezzetli deniz ürünleri ile yapılmış yemekler sunuyor. Il Riccio Beach House'da, her biri Cennet Koyu
'nun huzurlu sularına bakan bir teras ya da balkonu bulunan, zevkli tasarımlarıyla göze çarpan 10 oda yer alıyor. Romalı mimar Fabrizia Frezza tarafından tasarlanan odalar, İtalya'nın güneyindeki sahil villalarını çağrıştırıyor. Masmavi sular ve çam ağaçlarıyla dolu tepelerle çevrili kuytu bir koyda konuşlanan Il Riccio Beach House'un kendine ait denize nazır plajı da son dönemin gözde özel kutlama ve düğünlerin adreslerinde biri olmayı başardı.