‘Üçüncü Türden Yakın İlişkiler’ yeniden

Geçtiğmiz sezon tek kişilik oyunu 'Ben Challanger Meşrebim' ile anılarını anlatan oyuncu-yazar Uğur Uludağ, sahnelere geri dönüyor. Uludağ, sürpriz bir kararla geçtiğimiz yıllarda sahneledikleri ve büyük ses getiren ESEK'in (Espri Sanatları Enstitüsü Kurumu) efsane oyunu 'Üçüncü Türden Yakın İlişkiler'i, yoğun talep üzerine yeniden sahneye koyacak. Uludağ, kadro çalışması devam eden oyunu, geçtiğimiz yıl FETÖ
soruşturması kapsamında görevinden alınan Beşiktaş
eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar
tarafından sebepsiz yere uzaklaştırıldığı Akatlar Kültür Merkezi
'nde sahneye koymayı planlıyor.