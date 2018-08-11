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‘Üçüncü Türden Yakın İlişkiler’ yeniden

Giriş Tarihi: 11.8.2018
‘Üçüncü Türden Yakın İlişkiler’ yeniden
Geçtiğmiz sezon tek kişilik oyunu 'Ben Challanger Meşrebim' ile anılarını anlatan oyuncu-yazar Uğur Uludağ, sahnelere geri dönüyor. Uludağ, sürpriz bir kararla geçtiğimiz yıllarda sahneledikleri ve büyük ses getiren ESEK'in (Espri Sanatları Enstitüsü Kurumu) efsane oyunu 'Üçüncü Türden Yakın İlişkiler'i, yoğun talep üzerine yeniden sahneye koyacak. Uludağ, kadro çalışması devam eden oyunu, geçtiğimiz yıl soruşturması kapsamında görevinden alınan eski Belediye Başkanı tarafından sebepsiz yere uzaklaştırıldığı 'nde sahneye koymayı planlıyor.
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‘Üçüncü Türden Yakın İlişkiler’ yeniden
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