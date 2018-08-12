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'den 'ya jet yanıt

Oyuncu ve model , ile birlikte oldukları iddialarını yalanlayarak, İrem Derici hakkında “Hem fizik hem kafa olarak tarzım değil. Konuşmaları çok argo” diyen Barış Murat Yağcı’ya yanıt gecikmedi

Giriş Tarihi: 12.8.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 12.8.2018 12:00
İrem Derici'den Barış Murat Yağcı'ya jet yanıt

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan , Yağcı'nın açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Ben 6 yıldır neysem oyum, açın Google'a sorun, hiç değişmedim, aynıyım. Paralel evrende yaşananlar beni ilgilendirmiyor. Hayal dünyalarında ben yokum, kokuşmuş konularla bana gelmeyin."

Derici, "Neyi kast ettiniz?" sorusuna "Hayal dünyası işte, kendi hayal dünyalarında yaşıyorlar, ben o dünyada yokum" yanıtını verdi.

"KULAK MEMESİ KIVAMINDAYIM"

Geçirdiği sağlık sorunlarını atlattığını söyleyen şarkıcı, "Kulak memesi kıvamındayım. Bedenimizi korumak zorundayız. Sağlıkla ilgili konulara daha ağırlık verdim. İyi beslenmeye devam ediyorum, çok iyiyim şükür" dedi.

İrem Derici'nin kulağındaki küpeler dikkat çekti.

Hürriyet

Barış Murat Yağcı, İrem Derici için; Çok argo konuşuyor, onunla olma şansımız yok

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İrem Derici'den Barış Murat Yağcı'ya jet yanıt
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