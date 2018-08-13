Festival gibi bir düğünle evlendi

Başarılı oyuncular Cansu Tosun
ve Erkan Kolçak Köstendil
, geçtiğimiz cumartesi akşamı Antalya
Adrasan Olimpos'ta düzenlenen festival konseptindeki düğünle evlendi. Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, "En mutlu günümüz festival gibi olsun" diyerek en mutlu günlerini bir festivale dönüştürdü ve hem kendileri, hem de konukları için ölümsüzleştirdi. Çift, İstanbul
, Hollanda
ve Almanya
'dan gelen konuklarını iki gün boyunca Adrasan-Olimpos'ta ağırladı. Konuklar ilk olarak Cansu Tosun'un cuma akşamı gerçekleşen kına gecesine katıldı. Genç çiftin iki gün süren düğün törenine Gökçe Bahadır
, Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak
, Leyla Lydia Tuğutlu
, Şebnem Bozoklu
gibi ünlü isimler de katıldı. Cansu Tosun'un şahitliğini oyuncu arkadaşı Leyla Lydia Tuğutlu üstlenirken, Erkan Kolçak Köstendil'in şahitliğini ise oyuncu olan kuzeni Bülent Şakrak yaptı.