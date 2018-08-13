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Festival gibi bir düğünle evlendi

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018
Festival gibi bir düğünle evlendi
Başarılı oyuncular ve , geçtiğimiz cumartesi akşamı Antalya Adrasan Olimpos'ta düzenlenen festival konseptindeki düğünle evlendi. Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, "En mutlu günümüz festival gibi olsun" diyerek en mutlu günlerini bir festivale dönüştürdü ve hem kendileri, hem de konukları için ölümsüzleştirdi. Çift, , ve 'dan gelen konuklarını iki gün boyunca Adrasan-Olimpos'ta ağırladı. Konuklar ilk olarak Cansu Tosun'un cuma akşamı gerçekleşen kına gecesine katıldı. Genç çiftin iki gün süren düğün törenine , Ceyda Düvenci-, , gibi ünlü isimler de katıldı. Cansu Tosun'un şahitliğini oyuncu arkadaşı Leyla Lydia Tuğutlu üstlenirken, Erkan Kolçak Köstendil'in şahitliğini ise oyuncu olan kuzeni Bülent Şakrak yaptı.
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Festival gibi bir düğünle evlendi
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