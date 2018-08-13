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: Hedefim okyanusa dalmak

Oyuncu , su altındaki dünyanın kendisini oldukça cezbettiğini belirterek, hedefinin okyanusa dalmak olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.8.2018 15:36 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 15:37
Tuvana Türkay: Hedefim okyanusa dalmak

Habertürk'ün haberine göre; , 4 yıl önce amatörce başladığı dalgıçlığı iki yıl önce aldığı dalış brövesiyle profesyonel hale getirdi. Bugüne kadar Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de bir çok bölgeye dalan Tuvana Türkay, hedefinin okyanusa dalmak olduğunu açıkladı.

Tuvana Türkay, su altındaki dünyanın kendisini oldukça cezbettiğini belirterek, deniz canlılarını doğal ortamlarında görmenin ve batıkların kendisinde büyük bir heyecana neden olduğunu dile getirdi.

Bilinmeyen büyük bir dünyada yalnız olmanın kendisini sakinleştirdiğini de söyleyen Tuvana Türkay, her dalıştan sonra karaya çıktığında, hayata daha da bağlandığını söyledi.

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Tuvana Türkay: Hedefim okyanusa dalmak
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