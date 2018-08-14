118 kiloluk balıkla rekor kırdılar

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Most Bodrum Sportif Balık turnuvası, geçtiğimiz günlerde Yalıkavak Marina'da gerçekleşti. Turnuvaya bu yıl 35 büyük balık teknesi katıldı. Başhakemliğini IGFA temsilcisi Dr. Serdar Günseren'in üstlendiği turnuvanın evsahipliğini avukat Can Özer yaptı. İki gün süren turnuvada ünlü işadamları, kıyasıya mücadele etti. Turnuvada en büyüğü 118 kilogram olan sekiz balık ile toplam 493 kilogram balık tutuldu. 118 kiloluk balığı Barbarossa adlı teknesiyle Bülent Delican
ve ekibi tuttu. Turnuvanın ödül törenine; yarışmacıların yanı sıra Süleyman Kosif
, Melda Kosif, Süleyman-Ahu Orakçıoğlu, Jülide-Mehmet Ali Berkmen, Özlem Yıldız
ve Haluk Nayman gibi isimler de katıldı.