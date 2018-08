BUGÜN NELER OLDU

İki ünlü sanatçı Yavuz Bingöl ve İzzet Yıldızhan Türkiye 'ye karşı yapılan ekonomik saldırılar sonucu dolar ve Euro kurlarında yaşanan dalgalanmalarla ilgili konuşarak birlik beraberlik çağrısı yaptı. Instagram hesabından paylaşım yapan Yavuz Bingöl, şunları söyledi: "1 dolara vatanını satanlarla, canı dahil her şeyini vatanına verenlerin savaşıdır bu savaş. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, Türk milleti de büyük bir millettir. Birlik, beraberlikle aşacağız bu günleri. Lütfen Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın Trabzon konuşmasını dikkatlice bir kez daha okuyun. Tarihi bir konuşma yaptı sayın Başkan. Gün, kayıtsız şartsız birlik günüdür." Ticarette de önemli yatırımları olan şarkıcı İzzet Yıldızhan da ekonomik saldırılarla ilgili yorum yaptı. İstanbul, İzmir, Ankara'daki yatırımlarının ardından son olarak Kıbrıs'ta otel yaptıran Yıldızhan, ülkemiz üzerine oynanan oyunları sert bir dille eleştirdi. Dolar ve Euro'daki artıştan en çok zarar görenlerden biri olan Yıldızhan, şöyle konuştu: "Yıllardır ülkemizi çeşitli sebeplerle bölmeye, yıkmaya çalıştılar. Yıllarca terör örgütleri bunu denediler. Sonra 15 Temmuz'da hain darbe girişimi yaşandı, şimdi de bizi, ülkemizi ekonomik krizle yıldırmaya, yıkmaya çalışıyorlar. Ama bu, onların son oyunları olacak."İzzet Yıldızhan, bundan sonraki tüm borçlarını ve yatırımlarını TL üzerinden yapacağını da sözlerine ekledi. Şu an birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğunu belirten sanatçı, "Bu, ülkemizin üstüne oynanan son oyun, başka oyunları kalmadı. Bu millet, bu krizin de üstesinden gelecek" dedi.Tüm borçlarının döviz olduğunu açıklayan İzzet Yıldızhan, kaybının çok büyük olduğunu dile getirerek sözlerine şöyle devam etti: "Bundan sonra milli duygularla hepimizin kenetlenmesi lazım. Benim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güvenim bu konuda da sonsuz. Kendisinin dimdik duruşu ile ülkemizin bu ekonomik krizi de atlatacağına eminim. Her şey çok güzel olacak. Başkanımız gerekeni yapacaktır."