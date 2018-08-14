Oyuncuların kıvrak olması

Atv'nin sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi
', üçüncü sezonuna giriyor. Kendi kitlesini yaratan ve izleyicinin beğenisini kazanan dizide 'Birgül' karakterine hayat veren Birgül Ulusoy
da dizinin öne çıkan isimlerinden olmayı başardı. Ulusoy ile yeni sezon öncesi bir araya geldik ve hem diziyi, hem de geç gelen şöhretini konuştuk... 'Aşk ve Mavi' yolculuğu sizin için nasıl devam ediyor?
'Aşk ve Mavi', atv'de üçüncü sezonuna başlıyor. Yakın zamanda sete çıkılacak, nasipse Eylül'de seyircimizle buluşacağız. 'Aşk ve Mavi', uzun bir hazırlık sürecinin ardından seyirci karşısına çıktı. Üçüncü sezonu ile başarısının tesadüf olmadığını ispatlamış oluyor. Her uzun soluklu iş, dönem dönem ritmini ve heyecanını kaybeder kuşkusuz ve oyuncu olarak buna karşı kendi içinizde bazı numaralar icat etmeniz gerekir. Ben hep şükür içgüdüsünü kullanıyorum içimde. İstikrarın başarıyı getirdiğini bana yeniden gösteren bir yolculuk 'Aşk ve Mavi'. Onun için diyebilirim ki, huzurluyum ve umut doluyum. DRAMDAN KOMEDİYE DÖNÜŞÜYOR Sizce, 'Aşk ve Mavi'nin başarısındaki sır neydi?
'Aşk ve Mavi', bir toprak hikayesi
ve Kapadokya'nın o toprak rengine tam
12'den oturdu. Senaryonun işlevselliği
ve oyuncu kadrosunun dram oynarken
komediye de dönüşebilen şahane
kıvraklığı, bizim başarı reçetemiz diyebilirim. 'Birgül' karakterine dair neler söylemek istersiniz?
'Birgül', merhametli bir Anadolu
insanı. Konağın tüm entrikalarının döndüğü
mutfağın gerçek sahibi ve konağın
hanımı 'Refika'nın gelin gelirken
çeyizi ile birlikte getirdiği çok eski bir
emektar. Bir çeyiz bedelidir 'Birgül'
karakteri ve tüm ömrü bu konağın içinde
geçmiş. Konağı ve Göreçkiler'i ailesi
bilmiş, gidecek kimi kimsesi olmayan
biri. Yaptığı her kurnazlık mutlaka başına
dert olacak şekilde beceriksizlikle
bitiyor ama koca konağı çekip çevirecek
kadar da becerikli bir kadın. Tek hayali
evlenip bir yuva kurmak. KAPADOKYA ŞAŞIRTICI BIR BÖLGE Karakterin dışarıdaki yansıması nasıl, nasıl tepkiler alıyorsunuz?
'Birgül' karakterini sokak diğer can
verdiğim karakterler gibi çok sevdi.
Kendilerinden biri gibi evlerine götürmek,
çay-kahve ikram etmek istiyorlar.
Anadolu'da tepkiler biraz daha fiziksel;
yanağımı sıkmak, sarılıp öpmek de giriyor
işin içine. Bağırlarına bastılar 'Birgül'ü. Kapadokya'da yaşam nasıl? Alıştınız mı?
Kapadokya çok büyülü ve mistik
bir coğrafya. O bölgenin enerjisi bana
hep iyi geldi. Benim köyüm Kapadokya
havzasına 1.5 saat uzaklıkta. Onun içindir
ki bu bölgenin havası, suyu ve toprağı
benim genetik haritamda zaten va.
Biz dizi için Ürgüp'de konaklayıp Mustafa
Paşa'da çalışıyoruz. Tüm vakit otel
ve set arasında geçiyor. Repolarda (izin
günleri) bölgenin tüm aktivitelerini
değerlendirmeye çalışıyoruz. Balon, ata
binmek, yürümek, Uçhisar, Avanos'ta,
Kızılırmak kenarında yürümek, Kızıl
Vadi'de gün batımını izlemek... Termal
suları ile şifalandıran Kozaklı... Kayseri
ve Erciyes kayak merkezleri, yer altı
şehirleri... Yapacak o kadar çok şey var
ki Kapadokya'da. Sizi her zaman şaşırtmayı
becerebilir bu bölge. KİŞİLİĞİMİN OTURDUĞU YAŞTA ANNE OLMAK BÜYÜK KONFOR Set süresince oğlunuzdan ayrı mı kalıyorsunuz, yoksa o da sizinle beraber mi?
Set zamanı yani haftanın beş günü
Ürgüp'te otelde yaşıyoruz. Repo günü,
isteyenler iki gün için İstanbul
'a gidiyor,
isteyenler otellerinde dinleniyor.
Ben iki sezondur her repoda oğlumu
görmek için uçtum. Dolmuş gibi
uçak kullandım diyebilirim. Evlat olunca
yorgunluğunu sineye çekiyorsun. Set
zamanı oğlum, Vesile Ablası ile İstanbul'da
kalıyor. Bu sene birinci sınıfı
bitirdi. Yani oğlumun düzeni sabit; ben
gidip gelerek aradaki farkı kapatmaya
çalışıyorum. Geç anne oldunuz. Bu durumdan pişmanlık duyuyor musunuz?
Evet, tam 40 yaşında anne oldum.
Pişmanlık hiç aklıma gelmeyen bir başlık.
Ben kaderci
bir kadınım,
demek ki
zamanı öyleymiş.
Kişiliğimin,
hayat
deneyimlerimin,
işlerimin
tam oturduğu
bir yaşta anne
olmak bulunmaz
bir konfor
aslında.
Tek dezavantaj,
enerji sorunu. Elbette 20'li yaşlarınızın
hareket enerjisi olmuyor. Oğlunuzla birlikte az vakit geçiriyorsunuz ama bir arada olunca neler yapıyorsunuz?
İki sezondur İstanbul dışı bir işte
çalıştığım için Ayaz ile kaliteli zaman
geçirme uygulaması yapıyoruz. Onun
istek ve özlemleri ön planda. Gece beraber
uyuyoruz; 8 yaşında olmasına rağmen
sohbeti çok seven bir çocuk ve bol
bol konuşuyoruz. Ona insanların gözlerinin
içine bakarak sohbet etmesini
öğretiyorum. Piyano ve tenis kurslarına
beraber gidiyoruz, yetişebildiğim kadarı
ile. Sinema ve ardından bu sene okuma
yazmayı da öğrendiği için kitap alışverişlerimiz
de başladı. Sizin yaptığınız mesleğe yaklaşımı nasıl? İlgisi var mı oyunculuğa?
Benim
yaptığım işi
pek umursamıyor
yani
yüceltmiyor.
Çünkü ben
böyle yaşamıyorum.
Oyunculuğa
karşı delice
bir tutkusu
yok ama
mesafeli de
değil. ERKEN ŞÖHRET OLUP DELİRMEDİM Şöhretin geç geldiğini düşünüyor musunuz?
Şöhret; kişinin geniş kitleler tarafından tanınıyor olması ise evet, 40 yaşında gelip tepeme kondu. Erken şöhret olup delireceğime, geç şöhret olup kendisiyle aramdaki mesafeyi koruyabildim. Ünlü olmak eğlenceli mi?
Aranıza ün ile bir mesafe koyarsanız, sizi zehirlemesine izin vermezseniz; mutlu olursunuz. Ben 'ün' meselesini pek ciddiye almıyorum aslında. Bu, para kazandığım bir iş. Yapılan iş geniş kitlelere hitap ettiği için sizi tanınır, bilinir kılıyor sadece. Öznesi, bir ürünü satıp karşılığında birilerinin size para veriyor olması. Üstüne bonus olarak tanınıyorsunuz işte. Hayatınızı 40 yaş öncesi ve sonrası diye ayırdığınızda ne görüyorsunuz?
40 yaş, bir kadının altın çağlarına başladığı en net dönemdir. Hele ki bu kadar erkek egemen bir sektörün içinde oyunculuğunuz devam ediyorsa; çıraklık bitmiş, kalfalık başlamıştır. Ben oyunculuğun çok kahrını çektim, 40 yaşımdan sonra o da bana borcunu ödedi.