Oyuncuların kıvrak olması

Atv'nin sevilen dizisi ' Aşk ve Mavi ', üçüncü sezonuna giriyor. Kendi kitlesini yaratan ve izleyicinin beğenisini kazanan dizide 'Birgül' karakterine hayat veren Birgül Ulusoy da dizinin öne çıkan isimlerinden olmayı başardı. Ulusoy ile yeni sezon öncesi bir araya geldik ve hem diziyi, hem de geç gelen şöhretini konuştuk...'Aşk ve Mavi', atv'de üçüncü sezonuna başlıyor. Yakın zamanda sete çıkılacak, nasipse Eylül'de seyircimizle buluşacağız. 'Aşk ve Mavi', uzun bir hazırlık sürecinin ardından seyirci karşısına çıktı. Üçüncü sezonu ile başarısının tesadüf olmadığını ispatlamış oluyor. Her uzun soluklu iş, dönem dönem ritmini ve heyecanını kaybeder kuşkusuz ve oyuncu olarak buna karşı kendi içinizde bazı numaralar icat etmeniz gerekir. Ben hep şükür içgüdüsünü kullanıyorum içimde. İstikrarın başarıyı getirdiğini bana yeniden gösteren bir yolculuk 'Aşk ve Mavi'. Onun için diyebilirim ki, huzurluyum ve umut doluyum.'Aşk ve Mavi', bir toprak hikayesive Kapadokya'nın o toprak rengine tam12'den oturdu. Senaryonun işlevselliğive oyuncu kadrosunun dram oynarkenkomediye de dönüşebilen şahanekıvraklığı, bizim başarı reçetemiz diyebilirim.'Birgül', merhametli bir Anadoluinsanı. Konağın tüm entrikalarının döndüğümutfağın gerçek sahibi ve konağınhanımı 'Refika'nın gelin gelirkençeyizi ile birlikte getirdiği çok eski biremektar. Bir çeyiz bedelidir 'Birgül'karakteri ve tüm ömrü bu konağın içindegeçmiş. Konağı ve Göreçkiler'i ailesibilmiş, gidecek kimi kimsesi olmayanbiri. Yaptığı her kurnazlık mutlaka başınadert olacak şekilde beceriksizliklebitiyor ama koca konağı çekip çevirecekkadar da becerikli bir kadın. Tek hayalievlenip bir yuva kurmak.'Birgül' karakterini sokak diğer canverdiğim karakterler gibi çok sevdi.Kendilerinden biri gibi evlerine götürmek,çay-kahve ikram etmek istiyorlar.Anadolu'da tepkiler biraz daha fiziksel;yanağımı sıkmak, sarılıp öpmek de giriyorişin içine. Bağırlarına bastılar 'Birgül'ü.Kapadokya çok büyülü ve mistikbir coğrafya. O bölgenin enerjisi banahep iyi geldi. Benim köyüm Kapadokyahavzasına 1.5 saat uzaklıkta. Onun içindirki bu bölgenin havası, suyu ve toprağıbenim genetik haritamda zaten va.Biz dizi için Ürgüp'de konaklayıp MustafaPaşa'da çalışıyoruz. Tüm vakit otelve set arasında geçiyor. Repolarda (izingünleri) bölgenin tüm aktivitelerinideğerlendirmeye çalışıyoruz. Balon, atabinmek, yürümek, Uçhisar, Avanos'ta,Kızılırmak kenarında yürümek, KızılVadi'de gün batımını izlemek... Termalsuları ile şifalandıran Kozaklı... Kayseri ve Erciyes kayak merkezleri, yer altışehirleri... Yapacak o kadar çok şey varki Kapadokya'da. Sizi her zaman şaşırtmayıbecerebilir bu bölge.Set zamanı yani haftanın beş günüÜrgüp'te otelde yaşıyoruz. Repo günü,isteyenler iki gün için İstanbul 'a gidiyor,isteyenler otellerinde dinleniyor.Ben iki sezondur her repoda oğlumugörmek için uçtum. Dolmuş gibiuçak kullandım diyebilirim. Evlat oluncayorgunluğunu sineye çekiyorsun. Setzamanı oğlum, Vesile Ablası ile İstanbul'dakalıyor. Bu sene birinci sınıfıbitirdi. Yani oğlumun düzeni sabit; bengidip gelerek aradaki farkı kapatmayaçalışıyorum.Evet, tam 40 yaşında anne oldum.Pişmanlık hiç aklıma gelmeyen bir başlık.Ben kadercibir kadınım,demek kizamanı öyleymiş.Kişiliğimin,hayatdeneyimlerimin,işlerimintam oturduğubir yaşta anneolmak bulunmazbir konforaslında.Tek dezavantaj,enerji sorunu. Elbette 20'li yaşlarınızınhareket enerjisi olmuyor.İki sezondur İstanbul dışı bir işteçalıştığım için Ayaz ile kaliteli zamangeçirme uygulaması yapıyoruz. Onunistek ve özlemleri ön planda. Gece beraberuyuyoruz; 8 yaşında olmasına rağmensohbeti çok seven bir çocuk ve bolbol konuşuyoruz. Ona insanların gözlerininiçine bakarak sohbet etmesiniöğretiyorum. Piyano ve tenis kurslarınaberaber gidiyoruz, yetişebildiğim kadarıile. Sinema ve ardından bu sene okumayazmayı da öğrendiği için kitap alışverişlerimizde başladı.Benimyaptığım işipek umursamıyoryaniyüceltmiyor.Çünkü benböyle yaşamıyorum.Oyunculuğakarşı delicebir tutkusuyok amamesafeli dedeğil.Şöhret; kişinin geniş kitleler tarafından tanınıyor olması ise evet, 40 yaşında gelip tepeme kondu. Erken şöhret olup delireceğime, geç şöhret olup kendisiyle aramdaki mesafeyi koruyabildim.Aranıza ün ile bir mesafe koyarsanız, sizi zehirlemesine izin vermezseniz; mutlu olursunuz. Ben 'ün' meselesini pek ciddiye almıyorum aslında. Bu, para kazandığım bir iş. Yapılan iş geniş kitlelere hitap ettiği için sizi tanınır, bilinir kılıyor sadece. Öznesi, bir ürünü satıp karşılığında birilerinin size para veriyor olması. Üstüne bonus olarak tanınıyorsunuz işte.40 yaş, bir kadının altın çağlarına başladığı en net dönemdir. Hele ki bu kadar erkek egemen bir sektörün içinde oyunculuğunuz devam ediyorsa; çıraklık bitmiş, kalfalık başlamıştır. Ben oyunculuğun çok kahrını çektim, 40 yaşımdan sonra o da bana borcunu ödedi.