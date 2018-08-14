Şükran Ovalı kızına böyle seslendi

Geride bıraktığımız yılın ilk günlerinde Roma'da yaptıkları nikahla dünya evine giren oyuncu Şükran Ovalı ve futbolcu Caner Erkin şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.
Doğumuna birkaç hafta kalan Şükran Ovalı zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin merakını giderirken son paylaşımıyla iyice belirginleşen karnını da gözler önüne serdi.
"Adın başka, tadın başka
Sığmıyorsun ele avuca
Delisin sen
Dilerim ki benle yaşa
Bildiklerin ezber değil
Yenisin sen
Boşuna mı yaprak gibi
Rüzgârına kapıldım ben
Unutup kendimi bir divaneye
Takıldım ben
Ayağı eşikten dışarıda
Git gidersen
Bu gönül çoktan razı senden
Nasıl istersen