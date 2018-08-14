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kızına böyle seslendi

Futbolcu 'le olan evliliğinden bir kız çocuk dünyaya getirecek olan oyuncu kızını Sezen Aksu şarkısıyla çağırdı.

Giriş Tarihi: 14.8.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 16:30
Şükran Ovalı kızına böyle seslendi

Geride bıraktığımız yılın ilk günlerinde Roma'da yaptıkları nikahla dünya evine giren oyuncu ve futbolcu şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

Doğumuna birkaç hafta kalan Şükran Ovalı zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin merakını giderirken son paylaşımıyla iyice belirginleşen karnını da gözler önüne serdi.


"Adın başka, tadın başka
Sığmıyorsun ele avuca
Delisin sen

Dilerim ki benle yaşa
Bildiklerin ezber değil
Yenisin sen

Boşuna mı yaprak gibi
Rüzgârına kapıldım ben
Unutup kendimi bir divaneye
Takıldım ben

Ayağı eşikten dışarıda
Git gidersen
Bu gönül çoktan razı senden
Nasıl istersen

Ünlü isimlerin değişimleri

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Şükran Ovalı kızına böyle seslendi
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