Şükran Ovalı kızına böyle seslendi

Geride bıraktığımız yılın ilk günlerinde Roma'da yaptıkları nikahla dünya evine giren oyuncu Şükran Ovalı ve futbolcu Caner Erkin şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

Doğumuna birkaç hafta kalan Şükran Ovalı zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin merakını giderirken son paylaşımıyla iyice belirginleşen karnını da gözler önüne serdi.



"Adın başka, tadın başka

Sığmıyorsun ele avuca

Delisin sen

Dilerim ki benle yaşa

Bildiklerin ezber değil

Yenisin sen

Boşuna mı yaprak gibi

Rüzgârına kapıldım ben

Unutup kendimi bir divaneye

Takıldım ben

Ayağı eşikten dışarıda

Git gidersen

Bu gönül çoktan razı senden

Nasıl istersen