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Usta oyuncuya kuliste sürpriz

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018
Usta oyuncuya kuliste sürpriz doğum günü
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncuları, geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Dizinin dördüncü sezon tanıtım filmi için atv stüdyolarında buluşan , , Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer, tatil sonrasında hasret giderdi. Yeni sezona hazır olduklarını belirten oyuncular, o gün 61 yaşına basan Tarık Ünlüoğlu'na sürpriz yaparak nü kutladılar. Ünlüoğlu'nun kulisine ellerinde pastayla giren oyuncular, usta oyuncuyu çok şaşırttılar.
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Usta oyuncuya kuliste sürpriz doğum günü
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