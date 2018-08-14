Usta oyuncuya kuliste sürpriz doğum günü

ATV'nin
reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncuları, geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Dizinin dördüncü sezon tanıtım filmi için atv stüdyolarında buluşan Tarık Ünlüoğlu
, Oktay Kaynarca
, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer, tatil sonrasında hasret giderdi. Yeni sezona hazır olduklarını belirten oyuncular, o gün 61 yaşına basan Tarık Ünlüoğlu'na sürpriz yaparak doğum günü
nü kutladılar. Ünlüoğlu'nun kulisine ellerinde pastayla giren oyuncular, usta oyuncuyu çok şaşırttılar.