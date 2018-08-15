Alişan’dan Buse Varol’a romantik sürpriz

Mayıs ayında Alişan'la evlenen Buse Varol, deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunduğu 2.Sayfa'nın konuğu. Alişan, tanışmalarının 9'uncu ayını kutlamak için eşine canlı yayınla beyaz gül ne not gönderdi.

CANLI YAYINLA SÜRPRİZ

14 Kasım'da rol aldıkları dizinin setinde tanışarak dünya evine giren Buse Varol ve Alişan, yoğun iş temposundan dolayı dün tanışmalarının dokuzuncu ayını kutlayamadı. Eşini canlı yayında izleyen Alişan, ay dönümlerini gecikmeli de olsa kutladı. Şarkıcı, canlı yayına bir buket beyaz gül ve not gönderdi.

"EVLİLİKTEN UMUDUMU KESTİĞİM ANDA SEN KARŞIMA ÇIKTIN"

Alişan çiçeği şu notla gönderdi: "14 Kasım'a başladı bizim hikayemiz, aşktan, sevgiden, evlilikte umudumu kestiğim anda Allah seni karşıma çıkardı. Seni ilk gördüğümde hissettim benim eşim olacağını ve şükürler olsun öyle oldu. Sen ve bendik ama Allah'ın izniyle 6 ay sonra birde Burak'ımızla 3 kişilik dev bir aile olacağız. Seni çok seviyorum aşkım, eşim iyik'm 9. ayımız kutlu olsun." Notu okuduktan sonra gözleri dolan Varol, eşine "Bende seni çok seviyorum aşkım iyi ki sensin. Beni hiç beklemediğim anlarda şaşırtıyorsun" diyerek teşekkür etti.