Bayramda en çok parayı şekere ve kıyafete harcıyoruz

Kurban Bayramı
yaklaşıyor, AVM
'lerden semt pazarlarına kadar her yerde bayram hareketliliği yaşanıyor. Çocuklara alınan bayramlık kıyafetlerden market alışverişlerine, şeker ve kolonyadan tencere-tava gibi mutfak aletlerine kadar pek çok farklı alanda alışveriş çılgınlığı devam ediyor. Geleneksel bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan çikolata ve lokumlar, raflarda yerini alırken, her keseye uygun seçenekler bulunabiliyor. Şeker ve çikolata alırken ürünün tazeliğine dikkat etmek gerekiyor. Badem şekerinden akideye, çikolatadan meyveli drajelere, lokumdan çikolataya, batırılmış hurma ve kestaneye kadar çeşitli lezzetler, misafirlere ikram edilecek. Şekeri, yerinden almak ve o yılın ürünü olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. AVM'ler ve zincir mağazalar, çocuklarına ve kendilerine bayramlık giysiler almak isteyenlerle dolup taşarken, büyük markaların bayrama özel düzenlediği kampanya ve indirimlerden ülke genelinde milyonlarca kişi faydalanıyor. 20 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, Kurban Bayramı'nın esnafa ve piyasalara 20 milyar liralık bir doping sağlayacağını söyledi. Dokuz günlük bayram tatili ve öncesindeki alışveriş döneminin piyasalara büyük hareketlilik getireceğini belirten Palandöken, şöyle konuştu: "200'e yakın sektör, bayramdan olumlu etkilenecek. Bu da piyasalarda büyük bir rahatlama ve hareketlilik meydana getirecek. Geçen yıla göre bu yıl cirolarda yüzde 20'nin üzerinde bir artış beklentimiz var. Tatlı-şekerlemeden 1.5 milyar lira, kıyafet ve giyimden 1.2 milyarlık lira, ulaşım ve konaklamadan 5.7 milyar lira ve kurbanlıklardan 10 milyar lira olmak üzere, toplamda Kurban Bayramı'nın piyasalara 20 milyar liralık doping sağlamasını bekliyoruz." Online alışveriş alanında ise bayram öncesi mutfak aletlerine talep artıyor. Bu dönemde derin dondurucular, tava, tencere ve kıyma makinesi gibi Kurban Bayramı'nda sıkça tercih edilen ürünlerin satışları yükseliyor. Ayrıca bu özel günlerde evlerde ağırlanacak konuklar düşünülerek yeni çay ve kahve makineleri de sıkça satın alınıyor.