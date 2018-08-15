Hande Yener'in kartıyla alışveriş yaptı

Ünlü popçu Hande Yener kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı Ümit Cem Şenol'dan üçüncü kez ayrıldığını 12 gün önce duyurmuştu. Hatta bir konseri sonrasında samimi açıklamalar yapan Yener 'Aşkta başarısızım, duygusal hayatım çöküntü içinde' demişti.

MAĞAZA MAĞAZA GEZDİ

Ünlü popçunun bu açıklamasının ardından ilginç bir gelişme yaşandı. Önceki gün öğle saatlerinde bir AVM'ye giden Ümit Cem Şenol akşama kadar mağaza mağaza gezerek alışveriş yaptı. Girdiği bir mağazada 'Hande'ye de bir şeyler alayım' diyerek bin liralık bir çanta seçen Ümit Cem Şenol kendisine de 4 bin liralık ürün aldı.

GÖRENLER ŞOKE OLDU

Toplam 5 bin liralık faturayı Hande'nin kredi kartıyla ödediğini fark edenler şoke oldu. Ayrıldığı sevgilisinin kartıyla alışveriş yapmasını, 'Hande kredi kartını geri istemeyi unutmuştur' şeklinde yorumlayan da oldu 'Ayrılık bu kez kısa sürmüş, kesinlikle barışmışlardır' diyen de... Bazıları da 'Barışmak için Hande'ye hediyeler almış belli ki, ödemeyi de onun kartından yapmış' dedi. (GÜNEŞ)