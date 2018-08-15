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'in kartıyla alışveriş yaptı

12 gün önce 'le ilişkisi biten alışveriş turuna çıktı. On binlerce liralık harcama yapan Şenol, Hande'ye barışmak için çanta aldı. Ödemeyi de popçunun kredi kartıyla yaptı.

Giriş Tarihi: 15.8.2018 14:31
Hande Yener'in kartıyla alışveriş yaptı

Ünlü popçu kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı 'dan üçüncü kez ayrıldığını 12 gün önce duyurmuştu. Hatta bir konseri sonrasında samimi açıklamalar yapan Yener 'Aşkta başarısızım, duygusal hayatım çöküntü içinde' demişti.

MAĞAZA MAĞAZA GEZDİ
Ünlü popçunun bu açıklamasının ardından ilginç bir gelişme yaşandı. Önceki gün öğle saatlerinde bir AVM'ye giden Ümit Cem Şenol akşama kadar mağaza mağaza gezerek alışveriş yaptı. Girdiği bir mağazada 'Hande'ye de bir şeyler alayım' diyerek bin liralık bir çanta seçen Ümit Cem Şenol kendisine de 4 bin liralık ürün aldı.

GÖRENLER ŞOKE OLDU
Toplam 5 bin liralık faturayı Hande'nin kredi kartıyla ödediğini fark edenler şoke oldu. Ayrıldığı sevgilisinin kartıyla alışveriş yapmasını, 'Hande kredi kartını geri istemeyi unutmuştur' şeklinde yorumlayan da oldu 'Ayrılık bu kez kısa sürmüş, kesinlikle barışmışlardır' diyen de... Bazıları da 'Barışmak için Hande'ye hediyeler almış belli ki, ödemeyi de onun kartından yapmış' dedi. (GÜNEŞ)

Ünlü isimlerin merak edilen çocukları

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Hande Yener'in kartıyla alışveriş yaptı
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