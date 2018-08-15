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“Fasa fiso konular geride kaldı”

Şarkıcı ve eşi Bodrum tatilde. Kibariye (58), kendisinden 20 yaş küçük Ali Küçükbalçık’ın (37) ihaneti, kumar borcu ve evlerine gelen haciz ile sarsılmıştı. Bodrum’da tatil yapan Kibariye önceki gün eşi ile görüntülendi. Ali Küçükbalçık eşine ihanet etmediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 15.8.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 10:33
Kibariye “Fasa fiso konular geride kaldı”

BİRLİKTE TATİL İÇİN BODRUM'A GİTMİŞTİ

Çapkınlık haberleri nedeniyle 'la boşanmanın eşiğine gelen , daha sonra eşini affetmiş ve onunla birlikte tatil için Bodrum'a gitmişti.

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Kibariye “Fasa fiso konular geride kaldı”
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