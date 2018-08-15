Kibariye “Fasa fiso konular geride kaldı”

Şarkıcı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık Bodrum tatilde. Kibariye (58), kendisinden 20 yaş küçük Ali Küçükbalçık’ın (37) ihaneti, kumar borcu ve evlerine gelen haciz ile sarsılmıştı. Bodrum’da tatil yapan Kibariye önceki gün eşi ile görüntülendi. Ali Küçükbalçık eşine ihanet etmediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 15.8.2018 10:32Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 10:33
BİRLİKTE TATİL İÇİN BODRUM'A GİTMİŞTİ
Çapkınlık haberleri nedeniyle Ali Küçükbalçık'la boşanmanın eşiğine gelen Kibariye, daha sonra eşini affetmiş ve onunla birlikte tatil için Bodrum'a gitmişti.