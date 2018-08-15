Kibariye “Fasa fiso konular geride kaldı”

BİRLİKTE TATİL İÇİN BODRUM'A GİTMİŞTİ

Çapkınlık haberleri nedeniyle Ali Küçükbalçık'la boşanmanın eşiğine gelen Kibariye, daha sonra eşini affetmiş ve onunla birlikte tatil için Bodrum'a gitmişti.