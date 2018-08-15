‘Oğlumun sette bir evi var’

Geçen
yıl anne olan oyuncu Burcu Kara
, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle konuşan Kara, yeni dizisinin çekimlerinin başladığını belirterek "Oğlumu sete de götürüyorum. Onun için bir ortam hazırladık, sette bir evi var" dedi. Kara'ya, Demet Akalın
'ın "Kızımı devlet okuluna göndermek isterim" sözleri hatırlatıldı. Ünlü oyuncu, "Demet'e katılıyorum. Ben de devlet okulunda okumasını istiyorum. Verilen paraya yazık. Benim annem ve babam da öğretmen. Ben de devlet okulunda büyüdüm" diye konuştu.