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‘Oğlumun sette bir evi var’

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018
‘Oğlumun sette bir evi var’
Geçen yıl anne olan oyuncu , önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle konuşan Kara, yeni dizisinin çekimlerinin başladığını belirterek "Oğlumu sete de götürüyorum. Onun için bir ortam hazırladık, sette bir evi var" dedi. Kara'ya, 'ın "Kızımı devlet okuluna göndermek isterim" sözleri hatırlatıldı. Ünlü oyuncu, "Demet'e katılıyorum. Ben de devlet okulunda okumasını istiyorum. Verilen paraya yazık. Benim annem ve babam da öğretmen. Ben de devlet okulunda büyüdüm" diye konuştu.
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‘Oğlumun sette bir evi var’
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