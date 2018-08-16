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, 'in ailesini ziyaret etti

Türk kökenli İsveç vatandaşı oyuncu , lı sevgilisi 'in ailesine destek olmak için evlerine gitti.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 15:59 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 16:20
Amine Gülşe, Mesut Özil'in ailesini ziyaret etti

İngiltere'nin güçlü takımlarından Arsenal formasını giyen 'in sevgilisi Türk kökenli İsveç vatandaşı olan oyuncu ve manken , Özil ailesine destek olmak amacıyla Zonguldak'a gitti.

MESUT'UN AİLESİYLE VAKİT GEÇİRDİ

İngiltere'de Arsenal forması giyen Mesut Özil'in sevgilisi Amine Gülşe, Zongudak'ın Devrek ilçesine giderek ünlü futbolcunun ailesiyle birlikte vakit geçirdi. Mesut Özil ile evlilik planları yaptığı konuşulan güzel manken, Mesut Özil'in annesi Gülizar Özil ve Mesut Özil'in kuzenleriyle birlikte vakit geçirdi.

DEVREKLİ HAYRANLARINI İHMAL ETMEDİ

Güzel manken, Devrek'te hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Aile ziyaretinin ardından Amine Gülşe, Zonguldak'tan ayrıldı.

"HER ZAMAN YANINDAYIM AŞKIM"

Mesut Özil, Almanya'nın Dünya Kupası'na grup maçlarında veda etmesinin ardından ırkçı saldırıların hedefi haline gelmişti. Zor zamanlar geçiren Özil'e en büyük destek "Her zaman yanındayım, seninle gurur duyuyorum aşkım" diyen sevgilisi Amine'den gelmişti.

Ünlülerin merak edilen çocukları

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Amine Gülşe, Mesut Özil'in ailesini ziyaret etti
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