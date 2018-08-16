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Aylar sonra ortaya çıktılar

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018
Aylar sonra ortaya çıktılar
İbrahim ?Tatlıses'in kızı Tatlıses ve müzisyen , önceki gün 'da görüntülendi. Bir süredir yan yana görüntü vermeyen ikili, önceki gün Ortakent'teydi. Birkaç ay önce evlilik kararı aldıklarını açıklayan ve net bir tarih vermeyen ikili, deniz sefasından sonra objektiflere yansıdı. Çifte. Levent Dörter'in anne ve babası eşlik ediyordu. Nisan ayında iki böbreği iflas eden Dörter'in annesi, dönor bulunmasından sonra geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu. Sosyal medyada yardım çağrısı yaptıktan kısa süre sonra geri dönüş alan ve annesinin böbrek nakli olması için büyük çaba sarf eden Levent Dörter'in, ameliyattan sonra ailesini Bodrum'a tatile götürdüğü öğrenildi. Dörter Ailesi ile birlikte bol bol vakit geçiren Dilan Çıtak Tatlıses'in, bir hayli keyifli olduğu ve arabada müstakbel kayınvalidesi ile yan yana oturduğu görüldü.
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Aylar sonra ortaya çıktılar
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