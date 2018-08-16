Aylar sonra ortaya çıktılar

İbrahim ?
Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak
Tatlıses ve müzisyen Levent Dörter
, önceki gün Bodrum
'da görüntülendi. Bir süredir yan yana görüntü vermeyen ikili, önceki gün Ortakent'teydi. Birkaç ay önce evlilik kararı aldıklarını açıklayan ve net bir tarih vermeyen ikili, deniz sefasından sonra objektiflere yansıdı. Çifte. Levent Dörter'in anne ve babası eşlik ediyordu. Nisan ayında iki böbreği iflas eden Dörter'in annesi, dönor bulunmasından sonra geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu. Sosyal medyada yardım çağrısı yaptıktan kısa süre sonra geri dönüş alan ve annesinin böbrek nakli olması için büyük çaba sarf eden Levent Dörter'in, ameliyattan sonra ailesini Bodrum'a tatile götürdüğü öğrenildi. Dörter Ailesi ile birlikte bol bol vakit geçiren Dilan Çıtak Tatlıses'in, bir hayli keyifli olduğu ve arabada müstakbel kayınvalidesi ile yan yana oturduğu görüldü.