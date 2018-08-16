İstanbul’da İngiliz rock müziği rüzgarı esti

İngiliz
?rock müziğinin önemli ismi Liam Gallagher
ve Britpop'un temsilcilerinden Starsailor, önceki akşam KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi. 2001'de çıkardıkları 'Fever' adlı single'la İngiltere
'nin en iyi çıkış yapan grubu seçilen alternatif rock grubu Starsailor, sekiz yıl aradan sonra yeniden İstanbul
'daki hayranlarıyla buluştu. Starsailor'ın ardından 90'lı yılların efsanevi İngiliz rock grubu Oasis'in kurucusu ve solisti Liam Gallagher sahneye çıktı. Yıllardır Türkiye'ye gelmesi beklenen Gallagher; seyirciyi Türkçe selamladıktan sonra hem yeni, hem de klasikleşmiş şarkılarını İstanbullular için seslendirdi. Konseri izleyenler arasında Melisa Sözen
ve Koray Candemir
de vardı. Konser öncesi İstanbul'u gezen ve Boğaz turu yapan Gallaghen, "İstanbul benzersiz bir şehir. Kendimi 'Star Wars
' filminin setinde gibi hissediyorum" yorumunu yaptı.