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’da rock müziği rüzgarı esti

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018
İstanbul’da İngiliz rock müziği rüzgarı esti
?rock müziğinin önemli ismi ve Britpop'un temsilcilerinden Starsailor, önceki akşam KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi. 2001'de çıkardıkları 'Fever' adlı single'la 'nin en iyi çıkış yapan grubu seçilen alternatif rock grubu Starsailor, sekiz yıl aradan sonra yeniden 'daki hayranlarıyla buluştu. Starsailor'ın ardından 90'lı yılların efsanevi İngiliz rock grubu Oasis'in kurucusu ve solisti Liam Gallagher sahneye çıktı. Yıllardır Türkiye'ye gelmesi beklenen Gallagher; seyirciyi Türkçe selamladıktan sonra hem yeni, hem de klasikleşmiş şarkılarını İstanbullular için seslendirdi. Konseri izleyenler arasında ve de vardı. Konser öncesi İstanbul'u gezen ve Boğaz turu yapan Gallaghen, "İstanbul benzersiz bir şehir. Kendimi '' filminin setinde gibi hissediyorum" yorumunu yaptı.
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İstanbul’da İngiliz rock müziği rüzgarı esti
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