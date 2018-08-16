Kahvaltıda buluştular

Ünlü
isimler, önceki gün Turgutreis D-Marin'deki Simit Sarayı'nda gerçekleştirilen kahvaltı ve kahve tadımı etkinliğinde buluştu. Etkinliğe katılan isimler arasında Ayla Zengin, Aysel Akçay, Bahar Şer, Beril Akçay, Burcu Şendir, Ayfer Toprak- Cengiz Karavan, Feryal Gülman
gibi isimler vardı. Misafirler, zengin ürün çeşitliliği olan Simit Sarayı spesiyal serpme kahvaltıyı tattı. Etkinlikte Simit Sarayı'nın özel ürünü olan tahinli çıtır sarma ve chia tohumlu simit en çok beğenilen ürünler arasında yer aldı. Kahvaltı sonrası, Simit Sarayı'nın soğuk kahve çeşitleri misafirlerin beğenisine sunuldu. Cemiyet hayatının ünlü isimleri, kahvaltı ve kahve çeşitlerinin yanı sıra, simit burger ve simit pizzanın da tadına baktı. Londra başta olmak üzere yurt dışındaki Simit Sarayı şubelerinin de uğrak adresleri olduğunu söyleyen ünlü isimler, Los Angeles
ve Boston gibi şehirlerde Simit Sarayı şubeleri görmek istediklerini belirtti. Simit Sarayı'nın, Türkiye
dahil 22 ülkede şubeleri bulunuyor.