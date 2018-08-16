Naim Süleymanoğlu’nun DNA raporu dava dosyasında

Geçen yıl yaşamını yitiren dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun, kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori’nin açtığı babalık davası gereğince mezarından alınan örneklere ilişkin hazırlanan DNAraporu dava dosyasına girdi.Raporda, Süleymanoğlu’nun yüzde 99,99 ihtimalle Mori’nin babası olduğunun tespit edildiği belirtildi
Giriş Tarihi: 16.8.2018 22:18Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 22:20
Japon Sekai Mori'nin, geçen yıl yaşamını yitiren milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun babası olduğunu iddia ederek Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasında yeni bir gelişme yaşandı.