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’dan 'e 2 buçuk milyon liralık sürpriz!

Ünlü popçu , 2. evlilik yıl dönümünde yaptığı pahalı jestle eşi 'e 2 buçuk milyon lira değerinde cip hediye etti.

Giriş Tarihi: 17.8.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 11:22
Berkay’dan Özlem Ada Şahin'e 2 buçuk milyon liralık sürpriz!

Takvim'den Halil Çilingir'in haberine göre, ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen popçu , eşi 'le evliliklerinin 2'nci yıl dönümü için kesenin ağzını açtı. Şarkıcı önceki gün eşi için aldığı lüks model ciple Nişantaşı'nda görüntülendi.

2 BUÇUK MİLYONLUK SÜRPRİZ

Direksiyonun başına geçip evinin yolunu tutan Berkay, "Aracı çok yeni aldım, ama kendim için değil. Canım eşim Özlem'e hediye aldım. Şimdi ona götürüyorum, sürpriz olacak." dedi. Bonkör popçunun Özlem Ada Şahin'e aldığı cipin fiyatı ise 350 bin Euro yani yaklaşık 2 milyon 400 bin lira.

Ünlü isimlerin boyları

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Berkay’dan Özlem Ada Şahin'e 2 buçuk milyon liralık sürpriz!
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