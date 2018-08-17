Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Naim Süleymanoğlu’nun DNA raporu dava dosyasında

’nun u dava dosyasında

Geçen yıl yaşamını yitiren dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci ’nun, kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori’nin açtığı babalık davası gereğince mezarından alınan örneklere ilişkin hazırlanan u dava dosyasına girdi.Raporda, Süleymanoğlu’nun yüzde 99,99 ihtimalle Mori’nin babası olduğunun tespit edildiği belirtildi

Giriş Tarihi: 16.8.2018 22:18 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 02:03
Naim Süleymanoğlu’nun DNA raporu dava dosyasında

Japon Sekai Mori'nin, geçen yıl yaşamını yitiren milli halterci 'nun babası olduğunu iddia ederek Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasında yeni bir gelişme yaşandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Naim Süleymanoğlu’nun DNA raporu dava dosyasında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN