Piyano festivalinde 285 müzisyen sahnede olacak

Uluslararası Antalya
Piyano Festivali, bu yıl 1-9 Eylül tarihleri arasında Antalya
'da gerçekleştirilecek. 285 müzisyenin sahneye çıkacağı festival Flamenko sanatçısı Laura de Los Angeles
'in konseriyle başlayacak. 4 Eylül'de Antalya Devlet Senfoni Orkestrası
'nın Gürer Aykal
şefliğinde vereceği konserde Genç Yetenekler Piyano Yarışması'nın kazananları ilk kez solist olarak yer alacak. 5 Eylül'de Kamuran Gündemir Anısına Genç Yetenekler Resitali'nde Kenan Tatlıcı piyanosuyla sahnede olacak. Ivan Melon Lewis, festivalin altıncı günü Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda konser verecek. 8 Eylül'de Fahir Atakoğlu
ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası izleyici ile buluşacak. Festivalin kapanışı ise 9 Eylül'de Dhafer Youssef konseriyle olacak.