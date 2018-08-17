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Piyano festivalinde 285 müzisyen sahnede olacak

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Piyano festivalinde 285 müzisyen sahnede olacak
Uluslararası Antalya Piyano Festivali, bu yıl 1-9 Eylül tarihleri arasında 'da gerçekleştirilecek. 285 müzisyenin sahneye çıkacağı festival Flamenko sanatçısı Laura de 'in konseriyle başlayacak. 4 Eylül'de 'nın şefliğinde vereceği konserde Genç Yetenekler Piyano Yarışması'nın kazananları ilk kez solist olarak yer alacak. 5 Eylül'de Kamuran Gündemir Anısına Genç Yetenekler Resitali'nde Kenan Tatlıcı piyanosuyla sahnede olacak. Ivan Melon Lewis, festivalin altıncı günü Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda konser verecek. 8 Eylül'de ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası izleyici ile buluşacak. Festivalin kapanışı ise 9 Eylül'de Dhafer Youssef konseriyle olacak.
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Piyano festivalinde 285 müzisyen sahnede olacak
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