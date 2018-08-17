Türkiye turnesine devam ediyor

Sosyal
sorumluluk projelerinin yanı sıra kültür- sanat alanındaki çalışmalara da destek veren Limak Vakfı tarafından kurulan Limak Filarmoni Orkestrası
, büyük beğeni toplayan Zeki Müren
konserlerine devam ediyor. ZEKİ MÜREN ŞARKILARI
Dünyanın en önemli tenorları arasında gösterilen Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğindeki orkestra, yaz turnesi kapsamında Ege sahillerini gezmeye hazırlanıyor. Limak Filarmoni Orkestrası, büyük beğeni toplayan Zeki Müren şarkılarını Bodrum ve Çeşmeli müzikseverlerle buluşturmak için harekete geçti. Limak Filarmoni Orkestrası'nın, yaz turnesi kapsamında 27 Ağustos Pazartesi Bodrum Antik Tiyatro'da, 28 Ağustos Salı günü ise Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konserlerde, Zeki Müren'in en sevilen şarkıları bambaşka bir orkestra yorumuyla izleyicilerin beğenisine sunulacak.