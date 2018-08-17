Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Türkiye turnesine devam ediyor

turnesine devam ediyor

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Türkiye turnesine devam ediyor
Sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra kültür- sanat alanındaki çalışmalara da destek veren Limak Vakfı tarafından kurulan , büyük beğeni toplayan konserlerine devam ediyor.

ZEKİ MÜREN ŞARKILARI
Dünyanın en önemli tenorları arasında gösterilen Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğindeki orkestra, yaz turnesi kapsamında Ege sahillerini gezmeye hazırlanıyor. Limak Filarmoni Orkestrası, büyük beğeni toplayan Zeki Müren şarkılarını Bodrum ve Çeşmeli müzikseverlerle buluşturmak için harekete geçti. Limak Filarmoni Orkestrası'nın, yaz turnesi kapsamında 27 Ağustos Pazartesi Bodrum Antik Tiyatro'da, 28 Ağustos Salı günü ise Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konserlerde, Zeki Müren'in en sevilen şarkıları bambaşka bir orkestra yorumuyla izleyicilerin beğenisine sunulacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye turnesine devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN