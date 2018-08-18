Güzel oyuncu Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

Güzel oyuncu Cansu Dere, Marmaris’ten sonra tatil rotasını Bodrum’a çevirdi. Cansu Dere’ye oyuncu arkadaşları Engin Öztürk ve Sarp Akkaya’da eşlik etti. Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları iddiası ile magazin basınını meşgul eden Cansu Dere ve Engin Öztürk, çıkan haberlerin ardından ilk kez yan yana görüntülenmiş oldu. Ortak dostları ile sık sık yurt dışında tatil yapmaları iddiaları güçlendirmiş ama Engin Öztürk ''Sadece arkadaşız'' açıklamasını yapmıştı.
Giriş Tarihi: 18.8.2018 15:36
TATİL ROTASINI BODRUM'A ÇEVİRDİ
Güzel oyuncu Cansu Dere, Marmaris'ten sonra tatil rotasını Bodrum'a çevirdi.