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Güzel oyuncu ile aşk mı yaşıyor?

Güzel oyuncu , Marmaris’ten sonra tatil rotasını Bodrum’a çevirdi. Cansu Dere’ye oyuncu arkadaşları ve Sarp Akkaya’da eşlik etti. Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları iddiası ile magazin basınını meşgul eden Cansu Dere ve Engin Öztürk, çıkan haberlerin ardından ilk kez yan yana görüntülenmiş oldu. Ortak dostları ile sık sık yurt dışında tatil yapmaları iddiaları güçlendirmiş ama Engin Öztürk ''Sadece arkadaşız'' açıklamasını yapmıştı.

Giriş Tarihi: 18.8.2018 15:36
Güzel oyuncu Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

TATİL ROTASINI BODRUM'A ÇEVİRDİ

Güzel oyuncu , Marmaris'ten sonra tatil rotasını Bodrum'a çevirdi.

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Güzel oyuncu Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?
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