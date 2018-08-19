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yıldızdan ‘’ şarkısı

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Sırp yıldızdan ‘Memleketim’ şarkısı
doğumlu şarkıcı Milica Pavlovic, önceki akşam Azka Yaz Konserleri kapsamında Azka Otel'de sahneye çıktı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pavlovic, 'yi çok sevdiğini söyledi: "Bodrum eşsiz bir yer. Bodrum'u gördükten sonra Türkiye'ye daha sık gelme kararı aldım. En kısa zamanda Ayasofya, Peribacaları ve Nemrut'u görmek için Türkiye'ye geleceğim." 'RİSKLİ DEĞİL'
Yurt dışında Türkiye'nin bir ülke gibi gösterildiğini de söyleyen ünlü sanatçı, "Burası hiç de bahsedildiği gibi bir yer değil. İnsanlar Türkiye'ye gelirken endişe etmemeli. İnsanlar çok sıcak kanlı ve zarif" dedi. Pavlovic, konserinde '' şarkısından bir bölüm de seslendirdi.
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Sırp yıldızdan ‘Memleketim’ şarkısı
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