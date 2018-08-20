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'dan tüm hayranlarına fotoğraf sözü

Ünlü popçu , hayranlarının yoğun ilgisine kayıtsız kalmadı. Sahneyken sevenlerine fotoğraf çektirme sözü veren Kaya, performansını bitirmesinin ardından sözünü yerine getirdi ve hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018 00:56 Güncelleme Tarihi: 21.8.2018 01:00
Emre Kaya'dan tüm hayranlarına fotoğraf sözü

Ünlü popçu 'yı önceki gün konser verdiği Afyonkarahisar'da Emirdağ Festivali'nde sevenleri yalnız bırakmadı. Kaya, 7'den 70'e herkesin akın ettiği festivalde hayranlarının yoğun isteği üzerine sahneden "İlginize kayıtsız kalamadım sahne sonrası hepinizle fotoğraf çekileceğim" diyerek hayranlarını mutlu etti. Bunun üzerine sahne sonrası Emre Kaya'nın hayranları uzun kuyruklar oluştururken yaklaşık 2 saate yakın süre kendisini izlemeye gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Yorulmasına rağmen kimseyi geri çevirmeyen popçu 'Onlar benim kıymetlim. Geri çevirmek olmaz" diyerek çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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Emre Kaya'dan tüm hayranlarına fotoğraf sözü
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