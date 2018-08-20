‘Gidin beni sette çalıştığım insanlara sorun’

Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, dizi sektöründeki erkek egemenliği ve taciz olaylarıyla ilgili yazısında adını geçiren Hürriyet yazarı Ceren Şehirlioğlu'na sert yanıt verdi. Şehirlioğlu yazısında; Kaynarca'nın 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rol arkadaşı Deniz Çakır'ın diziden ayrılma sebebinin, 'Kaynarca gibi kadehini masa altına gizlememesi' olduğunu iddia etti. Yazıda ayrıca, Kaynarca'nın fotoğrafı, adları setlerde taciz iddialarına karışan Erkan Petekkaya ve Talat Bulut ile birlikte kullanıldı. Bu duruma tepki gösteren Kaynarca'nın Hürriyet yazarına yanıtı şöyle:

"Bu adını ilk kez duyduğum hanımefendi, resmin altına bir yazı döşenmiş. Beni, bu iki oyuncu arkadaşın adının karıştığı olaylara dahil ederek, (Haklılar haksızlar bilmem; bu konulara yanı başımda olmadıkça, görmedikçe dahil de olmam) setlerin arkasının temiz olması gerektiğinden girip saçmalaya saçmalaya, sözüm ona erkek egemenliğini öne çıkarıp, 'Bunlar düzelmezse, izleyecek kaliteli bir şey olmaz' demeye getirmiş. Bu sözüm ona kadın hakları savunucusu arkadaş, beni suçlayacak bir şey bulamayınca, masa altına içki saklamamı bulmuş daha kaliteli yapımların ortaya çıkmamasına sebep olarak... Hayatta en sevmediğim insan tipi, bilgisi olmadan fikri olanlardır. İşin vehameti; bu arkadaş bilgisiz olduğu gibi, bir de alakasız ve bir de konuya ta Amerika'dan dahil. Yani yazısını taa oralardan yazıp yayınlatıyor. Bu ara moda bu; Amerika'ya gidince yürek yemiş gibi olmak. Sözüm ona bu köşe yazarı arkadaşa tavsiyem; bugüne dek çalıştığım bütün iş arkadaşlarımı bulması ve set arkasının şartlarının daha iyi olması için neler yaptığımı onlara tek tek anlattırması... Gazetecilik; titizlik, adalet, tarafsızlık ve araştırmacılık ister. Hiç sormadınız ama ben söyleyeyim; mesela beni de sık sık dahil ettiğiniz, kadın başrol oyuncumuzun diziden ayrılma nedeni asla özel hayatı olmadı, asla özel hayatıyla ilgili herhangi bir yaptırım veya zorlama olmadı. Sayın köşe yazarına tavsiyem; öyle Amerika'dan memleketine dair yalan yanlış şeyler yazıp atıp tutacağına, gel sokağa in, araştır, sor, öğren, o kalemi öyle al eline, öyle hak et o köşeyi..."

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