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’de rock’la dolu hafta sonu

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Mersin’de rock’la dolu hafta sonu

Anadolu'nun dört bir yanındaki müzikseverleri rock müziğin yıldızlarıyla buluşturan Milyonfest'in ayağı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Festivalin önceki akşamki kapanış konserinde ünlü rock'çı Teoman sahnedeydi. Geçmişten günümüze hit şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Teoman, sahne performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Festivalde geçtiğimiz yılın seyirci sayısı katlanarak yeni bir rekora imza atıldı. Festivalin son gününde Teoman'ın yanı sıra, Sena Şener, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Babazula, Pamela ve de unutulmaz performanslara imza attı.

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Mersin’de rock’la dolu hafta sonu
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