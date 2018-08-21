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: Aşkı evlilik değil ego öldürür

ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın oyuncusu ; bayram, evlilik ve baba olmak üzerine konuştu: Evlilik insanı sorumluluk sahibi yapıyor. Aşkı bitiren şey ise evlilik değil ego!

MERVE YURTYAPAN
MERVE YURTYAPAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 21.8.2018 10:26
Ozan Akbaba: Aşkı evlilik değil ego öldürür

Ünlü oyuncu , atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ile büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Canlandırdığı 'İlyas' karakteriyle çok sevilen Akbaba'nın hayatı birkaç yıl içinde hem mesleki, hem de özel anlamda çok değişti. Oyunculukta kendisini kanıtlayan Akbaba, geçtiğimiz yılda dört yıllık sevgilisi Buket Arıkan ile hayatını birleştirdi ve bu aşkın meyvesi geçen ay dünyaya geldi. Oğlu Ozan Ali ile babalık heyecanını yaşayan ünlü oyuncu ile evliliğini, oğluyla birlikte değişen hayatını, eşine olan aşkını ve bayramları nasıl geçirdiğini konuştuk...

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Ozan Akbaba: Aşkı evlilik değil ego öldürür
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