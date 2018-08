First Lady Melania'nın, Donald Trump'tan boşanacağı iddiaları devam ederken, Melania, Trump'a yeni bir misilleme daha yaptı. First Lady, Trump'ın Ocak ayında 'b.. çukuru ülkeler' olarak tabir ettiği Afrika ülkelerini ziyaret etmeyi planlıyor. First Lady'nin, Ekim ayında gerçekleştirmesi planlanan geziye yalnız gideceği söyleniyor.