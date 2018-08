Müzik sektörü çamaşır makinesi gibi içinde dönmekten sıkıldım

Ziynet Sali, genç şarkıcı Berk Coşkun'la birlikte 'Hoppala' adlı yeni bir single çıkardı. Sahnelerdeki halinin aksine, özel hayatında durgun ve dingin bir deniz gibi olduğunu söyleyen Sali, Türkiye'nin son dönemde ekonomi üzerine oynanan oyunları, birlik ve beraberlikle yeneceğini de belirtti. Sali ile bayram anılarından ülke gündemine, yeni single'ından uzun müzik kariyerine kadar her şeyi konuştuk. İşte Sali ile Coşkun'un GÜNAYDIN'a anlattıkları...

¦ Çocukken bayramlar nasıl geçerdi sizin için?

Çok güzel geçerdi. Bayramı bayram gibi hissedip yaşıyoduk, heyecanlanıyorduk. Aileler toplanır, eller öpülür, yemekler yenir, şarkılar söylenirdi. Geleneksel bayram duygusu ve sevinci yaşanırdı. Geçmiş yıllardaki bayramların hepsi çok güzel birer anı. Yıllar içinde bayramlar gerçek anlamını yitirdiği ve ben hep sahnede olduğum için, çocukluk bayramlarının o masum ve coşkulu heyecanı güzel anılar olarak kaldı.

¦ Bu bayram için neler planladınız?

Her zamanki gibi önce ailem ve yakınlarımın, büyüklerimin bayramını kutladım. Genelde sahnede oluyorum ve bu bayram da Antalya Kervansaray'da programım var. Her bayram çalışıyorum.



BERK, BOŞ BİR FENOMEN DEĞİL



¦ Yeni şarkınız 'Hoppala'da genç yetenek Berk Coşkun'la nasıl buluştunuz?

Son albümüm 'Deli Divanenim', geçen Nisan'da çıkmıştı ve iyi gidiyordu. 'Deli Divanenim', sözü-müziği Sezen Aksu'ya ait bir şarkı. 'Bu yaz başka hiçbir şey yapmayalım, 'Deli Divanenim' yürüsün' diye düşünüyordum. Toplantıya bu düşünceyle girip dışarıya 'Hadi hoppalara' şarkısıyla çıkmak, kariyerimde verdiğim en hızlı karar oldu.

Berk'in Youtube kanalından Samsun Demir sayesinde haberim oldu. Berk'in bütün videolarını izledim ve "Kesinlikle Berk olmalı" dedim. Parçanın rap kısmını Berk'in yapmasını istedim. Berk, çok tatlı, pozitif ve yetenekli biri; boş bir fenomen değil. Altı dolu olduğu için Berk'le çalışmak istedim. Sonra buluştuk ve ilk andan itibaren frekanslarımız tuttu. Yaptığım işten çok mutluyum.



¦ Berk, bugüne kadar neler yaptın?



BERK COŞKUN: Müzik, her zaman hayatımda vardı. Annemin hayaliydi; o zamanında piyano çalmak istemiş ama çalamamış. Müzik hayatım, annemin bana piyano ve org dersleri aldırmasıyla başladı. Sınıfta bile kalemlerle ritim tutuyordum. Bu yüzden sınıftan atıldığım oldu. Sonra Vine'da bir şeyler paylaşmaya başladım, oradan Instagram'a geçtim. Sonra farklı bir şeyler yapmalıyım dedim. Sesi güzel olan çok insan var; Berk Çoşkun dediklerinde diğerlerinden farklı olmalıydım. Şu anda şarkı söylüyorum, müzik yapıyorum, taklit videolarım ve eğlence içeriklerim var. 21 yaşındayım, Ekim'de 22 olacağım ama büyümek istemiyorum.

¦ Ziynet Hanım, yeni nesilin en beğendiğiniz özellikleri neler?

Korkusuz ve cesur olmaları... Ne istediklerini biliyor ve bastırılmadan ifade ediyorlar. Biz daha analog bir jenerasyonuz. Gazeteler, televizyonlar, radyolar değişiyor; dijital bir dünya var artık. Yeni nesil, dijital dünyadaki panele çok uyumlu. Ben dijital dünyaya adapte olmakta yıllarca zorlandım. Instagram sayfamı yönetemeyecek, içerik üretemeyecek kadar sıkılıyorum. Fakat yeni jenerasyon o kadar uyumlu ki, bundan hiç sıkılmıyorlar.



¦ Peki dijital dünya sanata, müziğe nasıl etki ediyor?



Açıkçası sanattan ne anladığınıza bağlı... Her zaman bir sanat galerisine, sergiye, klasik müzik konserine, operaya, baleye gidersin. Yani sanat, her zaman sanattır. Bence dijitalde de, dışarıda da sanattır. Tamamen kendinle ve yapmak istediğin şeyle ilgilidir.

Tek fark; dijitalde çok daha hızlı bir yayılım olduğu için, daha hızlı bir tüketim olması. O yüzden insanlar artık sıkılmak yerine daha çok eğlenmek istiyor. Sanat istese, yine konsere gider. Asla dijital ortamı küçümsemiyorum ama orada başka bir dil var. Tabii bu; sanat müziği veya arabesk söylemeyeceğim anlamına gelmiyor. Derinlik, her zaman derindir. Benim psikolojim şu an çok light ama...



YENI ŞARKILARI ANLAMAK DAHA KOLAY



¦ Siz dijital ortamın sanata yansımasını seviyor musunuz?



B.C.: Seviyorum tabii ki. Artık şarkılarda ağlamaktansa daha çok kafa dağıtmalı, daha mutluluk veren, enerjik konuları müziğe dönüştürmek istiyoruz.



¦ O zaman Berk, enerjinize iyi gelmiştir...



Berk, bana zaten iyi geliyor. Bence sektöre de iyi gelecek çünkü sektörün değişikliğe ihtiyacı olacak. Bir kısır döngü içindeyiz. Bir çamaşır makinesi gibi; sürekli dönüyor ve hepimiz içinde dönüyoruz. Sırf bu devir daimden sıkıldığım için, hayallerimi gerçekleştirip İngiltere'de bir şeyler yapmaya çalıştım.

O suyun içinde dönerken camlara vurmaktan sıkıldığım için... Ama gerçekleri de görmezden gelemeyiz tabii ki.



¦ Sanat ağırlıklı müzikler mi, yoksa yeni neslin sevdiği şarkılar mı?



B.C.: Şu anki müzikler bana çok sadeleşmiş gibi geliyor. Gençler bunu seviyor. Eskiler ise daha duygu yüklü, anlamlı müzikler yapıyordu. Sözler daha düşünülmüş ve kalıcıydı.

Şu ankiler, daha sade ve algılanması kolay müzikler...

Şimdiki şarkılar daha geçici ama sevilen şey de bu. İleride ne olur bilinmez ama geçmiştekiler hep daha kalıcı olacakmış gibi geliyor bana.

BİLEK GÜÇLERİ YETMEYİNCE EKONOMİYE SALDIRDILAR

¦ Son günlerde ülkemiz ekonomisi üzerine oynanan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu ülke üzerine oynanan oyunlar yeni değil ne yazık ki; onlarca yıldır süregeliyor. Türk milleti bütün oyunlara göğüs germiş ve bunları bozmuştur. Bu ekonomik bunalımın da üstesinden gelecektir.

¦ Kur saldırısına karşı Başkan Erdoğan ve yetkililer, ekonomide milli birlik ve beraberlik politikası belirledi. İş dünyası ve vatandaşlar tek yürek oldu. Bir sanatçı olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yıllardır bilek gücü ile diş geçiremedikleri ülkemiz, bu kez ekonomik saldırıya maruz kaldı. Devletimiz ve milletimiz, birlik ve beraberlik içinde bu saldırıyı da atlatacaktır. Başta devlet yönetimimiz olmak üzere, hepimiz bu güzel ülke için el ele vereceğiz. İnanıyorum ki; Türkiye gücü ve birlikteliği ile bu sıkıntılı durumu da atlatacaktır.

DİNGİN SULAR GİBİYİM, SEVGİLİM BİLE YOK

¦ Sizden sonraki nesil ne yapacak sizce?

ZİYNET SALİ: Uzayda video çekmek ve şarkı söylemek olur herhalde.

¦ Birlikte şarkı söylemeden öncede Ziynet Sali'yi dinler miydiniz?

B.C.: Her şarkısını biliyorum demeyeyim ama dinlediğim şarkıları vardı. Seviyordum zaten Ziynet Sali'yi... En sevdiğim şarkıcı ise Tarkan... Onu örnek alıyorum. Michael Jackson da öyle... Küçükken şarkılarını söyleyip onun gibi dans ederdim.

¦ 'Hoppala'dan sonra başka ortak projeler yapacak mısınız?

Z.S.: Bizim iş kıvılcımlı ve sürprizli bir şey. 'Hiçbir şey yapmayacağım' derken bu şarkının çıkması ve Berk'in dahil olması gibi... Müzik zaten temel olarak bir paylaşımdır. Kendi kriterlerim dışında değilse, her zaman varım.

¦ Geleceğe yönelik hedefleriniz var mı?

Z.S.: Var tabii çok şükür. Harbiye Açıkhava konserim var, Berk de gelecek oraya. Sürprizlerimiz olacak. Geçen yıl birazcık heyecanımı kaybettiğim dönemler oldu. Yemedim, içmedim, bütün bütçeyi İngiltere'ye yatırdım. Dört tane İngilizce şarkı yaptım. Biraz dünya gerçeklerini yaşadım, gördüm. Hedef biterse, hayat biter.

¦ 'Light bir hayat yaşıyorum' dediniz, bunu açıklar mısınız?

Z.S.: Bir yaştan sonra öğreniyorsun light olup olmamayı. Hayat sen nasılsan aynı şekilde karşılık veriyor sana. Zorlamaya gerek yok. Arada kalmışlık kötü bir şey. Sevgilim bile yok. Çarşaf gibi derler ya, işte öyle dingin sular gibiyim.